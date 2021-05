Prandelli: “Tutti dovremmo ringraziare Vlahovic che ha salvato la Fiorentina”

Un legame davvero forte quello che si è creato tra l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, e l’ex allenatore viola, Cesare Prandelli.

“La svolta nella mia carriera fino ad ora è stata l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli – ha detto Vlahovic – Ero in nazionale allora e mi hanno mandato delle sue dichiarazioni in cui parlava molto bene di me, ma non ci ho prestato troppa attenzione. Quando sono tornato, ci siamo subito seduti, abbiamo parlato e lui mi ha spiegato cosa avesse in programma per me. Mi ha detto di non preoccuparmi, di essere libero di testa e che mi avrebbe dato una possibilità importante…Dopo Cesare, tutto si è capovolto. Senza l’aiuto del mister niente di tutto questo sarebbe successo. Mi ha dato la spinta decisiva e una fiducia incondizionata. Gli sarò grato per il resto della mia vita”.

La risposta di Prandelli a Vlahovic è arrivata tramite La Repubblica: “Dico solo che tutti dovremmo ringraziare Dusan che ha salvato la Viola!”. Effettivamente, i 21 gol realizzati dal serbo sono stati fondamentali per ottenere i punti che hanno decretato la salvezza della squadra in questo campionato.