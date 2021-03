Prandelli vara la Fiorentina anti-Parma: fiducia a Borja Valero-Eysseric

Meno due a Fiorentina-Parma, uno scontro diretto da non sbagliare per la squadra di Prandelli ma anche l’ultima opportunità per i ducali di provare a rimettere in piedi il discorso salvezza. In attesa di capirne qualcosa di più sulle condizioni di Castrovilli e Igor, il tecnico di Orzinuovi sta pensando alla formazione da mandare in campo contro Kucka e compagni.

Senza Ribery e con Kouame e Kokorin lontani dalla forma migliore, in attacco tornerà Eysseric accanto a Vlahovic. Fiducia a Malcuit sulla destra, in vantaggio su Venuti e Caceres. A sinistra si rivede Biraghi dal 1′, mentre in difesa – come si legge su La Nazione – si va verso la conferma del terzetto Milenkovic-Pezzella-Quarta. A centrocampo, con Castrovilli verso il forfait, ci sarà Borja Valero al fianco di Amrabat e Pulgar.