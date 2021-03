Prandelli: “Vlahovic è sereno ed è in grado di reggere la pressione. Pulgar ha pagato mentalmente il Covid ma ora ne è uscito bene”

L’allenatore della Fiorentina, Prandelli, parla poi di Dusan Vlahovic e delle attenzioni su di lui: “Per lui si è aperta una settimana un po’ più intensa, ora tutti si aspettano da lui qualsiasi giocata ma deve pensare ad una cosa per volta perché quando i pensieri si sovrappongono è quando nascono le difficoltà. Vorrebbe rimanere in campo tante ore ma tante volte l’allenamento migliore è il recupero psicofisico, l’ho trovato sereno e sono convinto che con la grande voglia e approccio che ha riuscirà a sostenere anche questa ulteriore pressione”.

Argomento fisico: “Fisicamente stiamo bene, abbiamo lavorato per mantenere questa condizione alzando un po’ l’intensità degli allenamenti. Biraghi e Amrabat? Biraghi aveva avuto una distorsione ma ha recuperato, Amrabat ha avuto un fastidio più serio alla schiena ma oggi si è allenato in gruppo e dopo la rifinitura decideremo. Come si tiene alta la tensione? Sarebbe un peccato non ripetere la prestazione, non penso che ci sia un abbassamento di pressione perché sarebbe un grave errore. Dobbiamo avere la capacità di voler fare male al Milan”.

“Il recupero di Pulgar? Il merito è solo suo, lui ha avuto un momento di difficoltà più mentale che fisica, è un ragazzo molto sensibile e introverso. Si è convinto che doveva cercare di dare di più e lo sta facendo molto bene, per noi è un giocatore importante”.