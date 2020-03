Preparare la prossima partita, ma contro chi giochiamo? Anche Iachini è in difficoltà e non per colpa sua

Preparare la prossima partita della sua Fiorentina. Questo è l’intento di Giuseppe Iachini, con il gruppo che tornerà ad allenarsi a partire da domani dopo aver avuto a disposizione due giorni liberi. Questo sì, ma con chi si gioca la prossima gara? Questo caos calendari che si è venuto a creare sta anche mettendo in seria difficoltà gli stessi protagonisti, che pure dovrebbero garantire uno spettacolo di alto livello. Udinese fuori o Brescia in casa? E poi chi schierare e come preparare la gara? Tutti interrogativi che influenzano e influenzeranno ancora la settimana del tecnico viola.