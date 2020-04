Preparatori a lavoro: La Fiorentina intensifica lo smart working

Tutti a casa da un mese esatto. Era infatti l’11 marzo quando la Fiorentina decise prontamente di interrompere le sedute di lavoro al centro sportivo del Campo di Marte, una delle prime società in assoluto ad aver messo in atto questa misura primaria di tutela. Da quel momento come riporta il Corriere dello Sport è iniziato lo studio giornaliero per poi mettere in pratica il lavoro da svolgere a casa, seguito di giorno in giorno dall’allenatore e lo sfaff, e da aggiornare con una certa frequenza. In particolare nell’ultima settimana le indicazioni che sono state date dai preparatori ai giocatore della Fiorentina portano a dare un maggiore spazio alle attività legate al movimento in particolare da svolgere con cyclette e tapis roulant. Ovviamente dipende anche dalle attrezzature che possiede in casa ogni singolo giocatore, però il consiglio dato nell’ultimo periodo è stato appunto quello di intensificare questo tipo di attività.