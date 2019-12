Pres. Club Olimpia: “Non sappiamo se Maxi Olivera rimarrà con noi. La Fiorentina…”

Maxi Olivera è un terzino di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Club Olimpia. E proprio il presidente della squadra paraguayana, Marco Trovato, ha parlato di lui a Deporte Total: “Non so se riusciremo a trattenere Maxi Olivera qui da noi. Per il momento non abbiamo ancora raggiunto un accordo con la Fiorentina, vedremo se ci riusciremo prossimamente”.