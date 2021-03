Presidente CNA Chianti: “Ricorso Italia Nostra? Un errore tanto nel merito quanto nel metodo, ecco perchè”

“Un errore, tanto nel merito quanto nel metodo”. Espliciti e sintetici Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana e Aldemaro Becattini, presidente di Cna Chianti nel commentare il ricorso presentato da Italia Nostra alla presidenza della Repubblica contro il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. “Quanto al merito, ostacolare il progetto significa perdere un’occasione di sviluppo per il territorio intero e per le sue imprese. Un errore madornale in tempi normali, un sacrilegio adesso con l’economia collassata dalla pandemia. Sono questi i progetti chiari, innovativi e di prospettiva che Cna non può che sostenere” dichiara Cioni. “Quanto al metodo, il progetto ha già avuto il parere positivo del consiglio comunale di Bagno a Ripoli, dell’Arpat, del Genio Civile, della Sovrintendenza di Firenze e della Regione Toscana. Non ci sembra certo che in una situazione chiara come questa sia utile appellarsi anche al Presidente della Repubblica, sicuramente impegnato in più importanti questioni” chiosa Becattini.