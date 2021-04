“Presidente Commisso lasci perdere lo stadio e le polemiche col sindaco e il ministro e stia vicino alla squadra”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è in arrivo in Italia. Questione di poco tempo e il numero uno viola tornerà ad occuparsi in prima persona della vicende della propria società calcistica.

In vista di questo appuntamento su La Repubblica, a firma di Giuseppe Calabrese, troviamo una lettera indirizzata alla stesso Commisso con un’esortazione di fondo. “Lasci perdere lo stadio – si legge – il centro sportivo, le polemiche con il sindaco Nardella o il ministro Franceschini. Lasci fuori tutto e metta la Fiorentina dentro una bolla”.

E ancora: “La isoli dal mondo, la protegga, la tuteli. Vada al centro sportivo ogni giorno e guardi i suoi giocatori allenarsi. Pranzi con loro. Ci parli. Ascolti i tormenti di Ribery, le lamentele di chi non gioca, provi a tenere Vlahovic lontano dalle voci di mercato, lo tranquillizzi”.