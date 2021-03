Presidente Italia Nostra: “Il Centro Sportivo della Fiorentina non si può fare, basta leggere le leggi. E’ un intervento di speculazione su un terreno agricolo che deve rimanere agricolo”

Il Presidente di Italia Nostra Firenze Leonardo Rombai ha parlato così a Lady Radio: “E’ stato deciso così per quanto riguarda il ricorso, e quest’ultimi li fa la presidenza nazionale a Roma. Non c’è nessuna tattica o strategia sotto questa scelta. La motivazioni? Fin dall’inizio lo abbiamo spiegato. Italia Nostra non è stata l’unica a fare ricorso. Si andrà ad edificare su tanti ettari e modificando il territorio. E’ una cosa che non si può fare. Se ci sono le leggi vanno rispettate. In campagna si può costruire solo in via eccezionale. Basta leggere le leggi sulla tutela dell’ambiente. Dispiace per gli sportivi, tra l’altro sono anche tifoso viola. Il Patrimonio è un valore primario, superiore anche a quello del lavoro. L’intervento per il centro sportivo è una speculazione. Stiamo parlando di un terreno agricolo e che dovrebbe rimanere agricolo”.