Presidenza che trovi, stemma che cambi! Commisso pronto a seguire Pontello e Cecchi Gori, ma sarà di nuovo…ritorno al Futuro

La notizia era nell’aria. Adesso, gli indizi, hanno portato alla quasi ufficialità. Non solo il restyling del Franchi e il Viola Park, la Fiorentina 2022/2023, quella del prossimo anno, scenderà in campo con un logo, nuovo di zecca. La storia viola parla chiaro, del resto. Presidenza che trovi, stemma che cambi. Da Pontello e il giglio alabardato, quello riutilizzato durante questa stagione, al ritorno del rombo col giglio di Cecchi Gori.

Negli ultimi 40 anni, solamente la famiglia Della Valle, ha deciso di non cambiare simbolo, per tutta la durata del “mandato”. Ma il nuovo logo, sarà molto simile a quello visto sulle maglie viola a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. E in attesa di un suo ritorno a Firenze, Commisso, è pronto a rendere ancora più sua, la creatura viola.