Prestazione solida di un intoccabile Milenkovic e la Serbia stravince il derby con la Slovenia

Serata di Nations League anche per la seconda serie del torneo, dove era impegnata la Serbia di Nikola Milenkovic, unico viola in campo. Per il difensore della Fiorentina 90 minuti solidi nel successo per 4-1 dei suoi sulla Slovenia: reti firmate da Mitrovic nel primo tempo, con il pareggio poi di Stojanovic. Nella ripresa invece da Milinkovic-Savic, Jovic e Radonjic.