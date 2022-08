Prestito oneroso con diritto di riscatto, e spuntano anche dei bonus: ecco le cifre dell’operazione Barak

Salvo sorprese clamorose, non è più in dubbio l’arrivo alla Fiorentina di Antonin Barak. Il giocatore, dopo una lunga trattativa, è ad un passo dalla firma del contratto in virtù dell’accordo trovato tra le parti. L’Hellas Verona ha accettato la proposta di prestito della dirigenza viola, e adesso emergono anche le cifre precise dell’operazione.

Secondo TMW, Barak arriverà sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. In più verranno inseriti dei bonus legati alle prestazioni del giocatore, che potranno far entrare ulteriori soldi nelle casse del Verona. I dettagli sono in via di definizione e l’ufficialità dovrebbe arrivare dopo la partita con il Twente.