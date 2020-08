Preziosi: “Il Genoa? Magari lo comprasse uno alla Commisso. In tre mesi di trattativa silenziosa si è preso la Fiorentina”

Da tre anni ormai Enrico Preziosi vorrebbe vendere il Genoa, ma non è mai riuscito nel suo scopo perché non ha ancora trovato gli acquirenti giusti. Il presidente del club rossoblu ha parlato in questi termini a La Gazzetta dello Sport: “La società è in vendita da tre anni, ma nonostante ci sia sempre qualche persona interessata, non ho mai visto i soldi veri. Non vedo l’ora che si presenti un compratore affidabile”.

Per il numero uno del Grifone non servono trattative pubbliche, ma tutto deve rimanere segreto fino al closing. Come fatto da Commisso per l’acquisizione della Fiorentina dai Della Valle: “Non servono soldi per il sottoscritto ma che venga riconosciuto il giusto valore alla società. Commisso in tre mesi di trattativa silenziosa ha comprato il club viola. Quando ci sono i soldi veri…”.