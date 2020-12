Preziosi: “Maran non è in discussione, c’è fiducia e va aiutato”. Ma stasera con la Fiorentina…

Per la Fiorentina quella di stasera è una partita fondamentale. Ma lo è anche per il tecnico del Genoa, Rolando Maran che, stando praticamente a quanto scritto da tutti gli organi di informazione che si occupano delle vicende rossoblu, rischia il posto.

Almeno apparentemente non è dello stesso avviso per il patron del Genoa, Enrico Preziosi, che al Secolo XIX ha detto: “Maran non è in discussione c’è fiducia in lui e va aiutato”.

Semplici parole di circostanza? Noi ci limitiamo a fare da spettatori in questa vicenda, anche perché quello che conta davvero è vedere che tipo di prestazione saprà mettere in campo la squadra viola che ha bisogno di ossigeno per tornare a respirare.