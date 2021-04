Preziosi: “Mettere in discussione in lavoro di Dal Pino è follia. La lettera inviata dalla Fiorentina e dagli altri club è offensiva per tutti”

Ieri la notizia della lettera inviata da alcuni club italiani, tra cui la Fiorentina, per far sapere al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino il loro atto di sfiducia nei confronti della sua carica (LEGGI QUI). Oggi al Corriere della Sera hanno parlato della vicenda anche i due presidenti di Genoa e Milan. Enrico Preziosi in merito alla questione ha detto: “Una follia mettere in discussione l’operato di Dal Pino. La lettera è offensiva verso il presidente, le istituzioni e il buon senso”. Il presidente rossonero Paolo Scaroni, ha invece così riferito: “Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea”.