Il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi è intervenuto a Lady Radio parlando di Cesare PrandellI: “Non commento le telefonate intercorse tra noi, se lo ha detto Cesare va bene così. Non so di preciso cosa abbia dichiarato in conferenza e mi interessa poco, perché ripeto va bene così. Prandelli è una persona seria e capace. Spero che la sua avventura alla Fiorentina vada bene.

