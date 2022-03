Prezzi alti e polemiche: Niente sold-out per Fiorentina-Juventus

“Non è una partita come le altre”, è questo lo slogan con cui la Fiorentina ha lanciato sui social la sfida alla Juventus. Il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze, però, rischia di essere senza il tutto esaurito.

A poche ore dal calcio d’inizio della sfida, come riportato da La Repubblica, sui 32mila biglietti disponibili ne sono stati venduti circa 25mila. Un risultato in tono minore, per una partita che storicamente ha fatto registrare ogni volta il sold-out.

Alla base di ciò ci sono diverse motivazioni, a cominciare dai prezzi scelti dalla Fiorentina per l’appuntamento. In tanti si sono lamentati anche per l’obbligo dell’InViola Card: in seguito a ciò, da lunedì la società ha aperto la vendita anche ai residenti nel comune di Firenze. Con la conseguenza che tifosi residenti nell’hinterland fiorentino, ma sprovvisti della tessera, non hanno potuto acquistare il tagliando.

Nella giornata di ieri la vendita è stata aperta a tutti i residenti in Toscana, ma resta difficile immaginarsi un’impennata di acquisti a ridosso nella partita. Rimane così invariato il record stagionale di spettatori, che risale a Fiorentina-Milan dello scorso novembre con circa 32mila tifosi sugli spalti del Franchi.