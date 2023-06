Prima agli Europei di categoria e prima da titolare per un attaccante di proprietà della Fiorentina. Niente da fare per Munteanu contro la Spagna

È da poco terminata Romania-Spagna, gara valida per la prima giornata degli Europei Under 21. Louis Munteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina, quest’anno in prestito in patria al Farul Constanta, è stato impiegato per gran parte del match.

In campo per 72 minuti, il classe 2002 non è riuscito ad evitare la sconfitta dei suoi, superati dalle baby Furie Rosse per 3-0. Baena, Miranda e Gomez, infatti, hanno firmato il successo degli spagnoli, in questo momento primi nel girone insieme all‘Ucraina che ha sconfitto la Croazia per 2-0. Niente da fare quindi per il campione di Romania, che ci riproverà a partire dalla prossima sfida.