Prima Bergamo e poi Edimburgo: doppia trasferta e qualche tifoso viola se la vedrà in un pub scozzese

Prima il Gewiss Stadium di Bergamo, poi il Tynecastle Park di Edimburgo: sarà una bella doppietta quella che attende la Fiorentina nei prossimi giorni. E una bella doppietta quella che attende anche i tifosi viola, stimati in gran numero soprattutto in Scozia per la terza gara del girone di Conference, laddove il risultato sarà pressoché obbligato. Secondo il Corriere dello Sport, saranno 600 i presenti domani per la sfida contro la truppa di Gasperini e quasi 1500 quelli di giovedì sera, nonostante un settore ospiti da 1.275 posti (ovviamente sold out). Per chi non ha biglietto tornerà la magica esperienza del match da seguire al pub.