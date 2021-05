Prima chiamata per Maleh ma di fronte ha un club da 3 milioni di monte ingaggi… e lo stesso ds da 20 anni

Scatta stasera la doppia sfida per decretare la 20esima partecipante alla prossima Serie A: sarà un derby tutto veneto, tra Cittadella e Venezia, con la Fiorentina che osserverà ancora da vicino il suo Youssef Maleh, protagonista con i lagunari e intoccabile nella formazione di Zanetti, anche se squalificato per la sfida di stasera. Per il classe ’98 anche un gol nei play-off, contro il Lecce, e tante prestazioni che l’hanno messo in luce: stasera la gara d’andata sul campo del Cittadella. E’ un club quello padovano che fa piuttosto scalpore considerati i numeri che lo accompagnano: il monte ingaggi si attesta di poco sopra i 3 milioni di euro ed è il 20esimo (l’ultimo) della Serie B, ben distante da corazzate come Monza e Spal. In sella alla direzione sportiva c’è invece da ben 20 anni Stefano Marchetti, protagonista fin dai tempi della C e architetto di una squadra che è alla sua seconda finale per la promozione in A: esempio tutto da seguire per programmazione e organizzazione ed emblema di come il calcio si faccia con le competenze, ancor prima che con i soldi.