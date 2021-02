Prima esperienza da allenatore per Batistuta? Il Re Leone potrebbe esordire in panchina in MLS

Un’interessante indiscrezione arriva dall’Argentina: Gabriel Omar Batistuta sarebbe a un passo dalla firma con un club della MLS, il primo campionato americano. Non è stato ancora reso noto il nome della squadra con la quale il Re Leone starebbe trattando il suo possibile esordio da allenatore. L’ex attaccante della Fiorentina dovrebbe essere affiancato nella sua nuova esperienza dall’ex compagno nell’albiceleste José Chamot. Nel 2016 il campione argentino disse in un’intervista: “Vorrei allenare in un campionato come quello degli Stati Uniti. Se mi chiamano ci vado. È un bel posto, soddisfa tutte le condizioni”. Che la volontà di Batistuta di qualche anno fa possa adesso diventare realtà?

