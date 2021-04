Prima fuori rosa, poi la risoluzione del contratto: Cerci flop anche nella sua nuova avventura in Toscana

Solo un mese fa era stato messo fuori rosa dopo un’animata discussione con un compagno di squadra. Oggi l’ex Fiorentina Alessio Cerci ha risolto il proprio contratto con l’Arezzo, società che milita in Serie C e che l’aveva ingaggiato a ottobre. Per lui termina un’altra avventura deludente durata appena 15 presenze, senza gol ne assist.