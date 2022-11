Prima il confronto sul campo contro la sua ex squadra, poi il rinnovo con la Fiorentina: Bonaventura è sempre più imprescindibile per i viola

Dopo due gol in due gare consecutive è arrivata la conferma che il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ricopre alla perfezione il ruolo di trequartista utilizzato ultimamente dal tecnico Vincenzo Italiano. Dopotutto, almeno in campionato né Barak né Mandragora sono riusciti a mostrare le loro qualità per quanto riguarda gol e inserimenti in quella posizione, ormai diventata fondamentale per le idee di gioco dell’allenatore viola.

Quel che sembra ormai certo secondo La Nazione è che adesso la concentrazione è tutta sulla partita di San Siro contro il Milan, poi arriverà la sosta. Da quel momento in casa viola si inizierà a parlare del rinnovo di Bonaventura, pedina risultata più imprescindibile che mai per qualità, tecnica e personalità all’interno dello spogliatoio viola.