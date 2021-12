Prima il Verona, poi il mercato: le idee della Fiorentina e di Italiano

La Fiorentina vuole chiudere in bellezza il girone d’andata del campionato, ma anche il 2021: quella di oggi al Bentegodi contro l’Hellas Verona sarà l’ultima fatica prima delle vacanze di Natale. I gialloblù sono un avversario temibile, senza la classifica di una big ma in grado di far inciampare le grandi nella prima parte di stagione.

Ma Italiano ha le idee chiare: il tecnico della Fiorentina vuole far bene e possibilmente vincere. Tornare a testa alta da Verona, in effetti, aiuterebbe la Viola anche a tuffarsi nel mercato di gennaio con l’obiettivo sacrosanto di puntare su rinforzi adatti a correre nella direzione dell’Europa. Ikonè del Lille sarebbe (anzi, a questo punto è) il primo tassello giusto. A riportarlo è La Nazione.