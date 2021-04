Prima la salvezza, poi il contratto: Tutti gli step del rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina

C’è sempre Dusan Vlahovic al centro delle cronache di casa Fiorentina. Sia dentro, che fuori dal campo. Beppe Iachini ripartirà da lui contro il Genoa e il serbo è subito chiamato a dare risposte importanti. Nelle ultime due partite della gestione Prandelli ha prima segnato una tripletta a Benevento e poi servito l’assist a Ribery per il momentaneo vantaggio col Milan.

Il classe 2000 ha fame di gol e di confrontarsi con i top player del calcio europeo: per questo, come si legge su La Nazione, la Fiorentina è il trampolino di lancio perfetto per diventare un campionato. Solo a salvezza acquisita si parlerà del suo futuro: l’attuale contratto scadrà nel 2023 (Vlahovic è in attesa dell’inizio della discussione per il rinnovo): dunque non c’è fretta, ma i top club si stanno già muovendo sulle sue tracce.