Prima l’accordo con Italiano, poi… le ali: il tecnico viola stavolta vuole davvero cinque esterni

Gli esterni d’attacco, il cruccio di Vincenzo Italiano soprattutto per quel che concerne la prolificità sotto porta. Ma anche il numero di componenti a livello di rosa: un anno fa la società viola di fatto rifiutò di inserirne 5 in rosa, come richiesto, perché c’era da rilanciare Callejon (con un ultimo anno, pesante, di contratto da onorare) e allora Italiano fece con quel che aveva, adattando anche Saponara. Poi a gennaio l’arrivo di Ikoné ed oggi l’addio a zero dello spagnolo. Per questo, scrive il Corriere Fiorentino, una volta risolti (si spera) i problemi sul contratto del tecnico, l’obiettivo dovrà virare sulle ali, ad oggi da integrare con un altro elemento ma anche con un Sottil con il futuro da decifrare.