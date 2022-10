Prima l’amputazione della gamba, poi il bellissimo gesto dei compagni dell’Antella: Andrea e una raccolta fondi per sognare di farlo scendere di nuovo in campo

La storia di Andrea Papi, ragazzo del 2001 rimasto vittima lo scorso agosto di un incidente in motorino, sta facendo in questi giorni il giro del web, non lasciando nessuno indifferente. Così come la sua foto con la maglia della Fiorentina firmata da Nico Gonzalez, un regalo che il ragazzo ha ricevuto dai dottori dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove ha subito l’amputazione della gamba destra.