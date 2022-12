Prima le uscite, poi qualche colpo: le priorità per la Fiorentina sono due

Il mercato di gennaio non prevede colpi stratosferici per la Fiorentina, ma alcune priorità ci sono, per provare ad aggiustare la rosa a disposizione di Italiano: un nuovo interno di centrocampo e un difensore centrale. Tutto però passerà dalle cessioni, più per un fatto di liste che per un fatto economico.

Ad avere la valigia in mano sono Benassi, Zurkowski e Maleh. C’è poi da valutare il giovane Bianco, cercato in A, dal Verona, e anche in B, ancora con troppi pochi minuti in viola. Con la cessione di alcuni elementi, la società potrebbe racimolare un piccolo tesoretto da investire. Lo riporta il Corriere dello Sport – Stadio.