Prima Pradé, poi Barone. Alla fine toccherà anche a Commisso?

Ieri il direttore sportivo Pradè, oggi invece sarà la volta del direttore generale Barone. La Fiorentina riapre i propri microfoni e i dirigenti si confrontano sui temi che stanno caratterizzando questa estate.

E chissà se più avanti ritoccherà anche al presidente viola, Commisso, raccontare il bello o anche il difficile della sua squadra. Per il momento non ci sono indicazioni in questo senso, né si intravede la possibilità di un ritorno in Italia, ma sembra che il club abbia intrapreso la strada della parola dopo un periodo di silenzio.