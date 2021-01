“Prima rinforziamo la squadra, poi pensiamo allo stadio. Kokorin? Non vorrei ci rimettesse Kouame”

Corrado Formigli, giornalista e conduttore di La7 e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno. Questo un estratto delle sue parole:

“Kokorin? Se serve a rinforzare, bene, ma non vorrei che ci rimettesse Kouame. Vlahovic? Secondo me avrebbe bisogno di più palloni”.

Sullo Stadio: “Serve per aumentare i ricavi, ma è difficile parlarne oggi con la Fiorentina in questa situazione. Prima sistemiamo la squadra e decidiamo da chi e come ripartire, poi viene lo stadio. Franchi? La situazione dà un senso di decadenza”..