Prima sfoltire e poi comprare. Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, lavora su un doppio binario per riuscire ad accontentare da una parte il presidente, Rocco Commisso, e dall’altra l’allenatore, Giuseppe Iachini. A dare la notizia stamani è Tuttosport. In entrata seguiti con attenzione gli sviluppi legati alla trattativa per Torreira. In attacco invece è ancora Piatek dell’Hertha Berlino in primo piano.

