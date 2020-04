Prima una cessione di lusso, poi il mercato in entrata: ecco il piano del Napoli per strappare Pezzella alla Fiorentina

Con Chiesa e Castrovilli richiestissimi ma blindati da Rocco Commisso, la trattativa (in uscita) che caratterizzerà il mercato della Fiorentina potrebbe essere quella relativa a German Pezzella. Ormai da tempo è risaputo che il difensore argentino è oggetto del desiderio del Napoli. Secondo calcionapoli24.it, i partenopei avrebbero un piano ben preciso in testa per aggiudicarselo. Vendere Koulibaly, per il quale il Manchester United sarebbe disposto a investire 90 milioni, e spenderne una parte per Pezzella. La valutazione della Fiorentina è di 25 milioni, cifra abbastanza alta ma che il Napoli potrebbe accettare in seguito alla cessione di Koulibaly.