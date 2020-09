“Prima vera uscita della nuova Fiorentina: ecco dove seguirla in tv”

Con la nuova stagione calcistica alle porte, la Fiorentina di Iachini stasera scenderà in campo al Franchi contro la Lucchese, per preparare al meglio il prossimo campionato. Sarà possibile seguire la prima uscita di Pezzella e compagni in differita a partire dalle ore 21 sull’emittente televisiva RTV 38 o direttamente su violachannel.tv.

