Primavera 1 si allarga il campionato: ecco il programma ufficiale

Quest’oggi la Lega Serie A ha ufficializzato le date del Campionato Primavera 1 per la stagione 2021/2022. La prima novità è relativa al numero delle squadre, si passerà da 16 a 18, ma con il format che resta immutato: le prime due accedono alle semifinali per lo Scudetto, dalla seconda alla sesta si giocheranno le altre due posizioni tramite playoff, le ultime due retrocedono in Primavera 2, terz’ultima e quart’ultima si giocheranno il playout (a meno che non ci siano 10 punti o più di differenza, in questo caso retrocederà direttamente anche la terz’ultima). Confermato anche il regolamento sui fuoriquota: il prossimo anno potranno giocare quattro classe 2002 più un fuoriquota libero; nelle fasi finali invece tutto cambierà e potranno giocare cinque classe 2002.

Il campionato regolare comincerà, come detto, sabato 28 agosto 2021 e terminerà sabato 14 maggio 2022. Le date del 20 e del 26 maggio sono invece state scelte per l’eventuale disputa del playout. Per decretare chi vincerà lo scudetto primavera bisognerà aspettare la settimana che va dal 21 al 27 maggio, ovvero la settimana i cui sono state programmate le fasi finali. Ecco la lista ufficiale delle 18 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Primavera 1: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Pescara, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino.