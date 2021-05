Primavera, Atalanta-Fiorentina. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Dopo la vittoria della Coppa Italia la Fiorentina Primavera non riesce più a vincere. I ragazzi di Aquilani che oggi sfideranno l’Atalanta, vengono da un incredibile filotto negativo in campionato, dove hanno collezionato addirittura sei sconfitte consecutive. Sei come le curve che distano tra i viola e il traguardo, che a tutti gli effetti si chiama salvezza. I giovani viola sono attualmente al quartultimo posto, a quota 24 punti, a +5 dalla zona retrocessione, dovranno perciò cercare smuovere la classifica. Davanti ai gigliati un avversario ostico, con i bergamaschi in scia positiva di risultati, forti del sesto posto in graduatoria. Fischio d’inizio alle 15.00 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.