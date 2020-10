La Fiorentina Primavera riparte alla grande e sommerge il Cagliari con sei reti al “Bozzi”

Tra una difficoltà e un rinvio, il campionato Primavera 1 va avanti e per la Fiorentina c’è una classifica da migliorare dopo le due sconfitte, entrambe in casa, nelle prime tre uscite. Al “Bozzi” oggi arriva il Cagliari, che sta anche peggio avendo raccolto appena un punto finora dopo il bel campionato di vertice dell’anno scorso. Appuntamento alle 10 per i ragazzi di Aquilani, privi di Louis Munteanu, positivo al Covid nelle ultime ore, e appuntamento anche con la diretta testuale di Fiorentinanews.com.

Fiorentina: Luci; Gentile, Pierozzi, Dutu, Fiorini, Dalle Mura, Krastev, Bianco, Agostinelli, Montiel, Spalluto. A disp. Ricco, Gabrieli, Quirini, Neri, Corradini, Di Stefano, Sacchini, Milani, Tirelli, Toci, Sene. All. Aquilani

Cagliari: D’Aniello, Zallu, Spanu, Boccia, Conti, Cusumano, Kourfalidis, Kanyamuna, Contini, Desogus, Masala. A disp. Cabras, Atzeni, Sulis, Piga, Del Pupo, Piroddi, Cavuotti, Manca, Tramoni. All. Agostini.

90′ Finisce senza recupero: la Fiorentina supera il Cagliari con un tennistico 6-0!!! Doppietta di Spalluto, Pierozzi, Fiorini, Montiel e Bianco a segno

88′ Curiosa scena su una punizione dal limite per la Fiorentina: il Cagliari schiera appena due uomini in barriera e ne mette altri due sulla linea, accanto al portiere! Montiel tocca a Di Stefano, tutto solo al limite, ma il suo destro finisce alto

82′ Scatenato Di Stefano! L’esterno salta un po’ tutti come birilli e sterza in area ma poi calcia fuori col destro!

79′ Altre due sostituzioni operate da Aquilani: fuori Dalle Mura e Spalluto e ingresso per Sacchini e Tirelli

75′ Fallo in ripartenza di Gabrieli su Del Pupo e scatta il giallo anche per il difensore viola

73′ Cambi per la Fiorentina: dentro Di Stefano e Gabrieli al posto di Bianco e Gentile

71′ Palo di Agostinelli ora!! Incredibile sfortuna per il numero 8 che controlla un bel pallone al limite e poi col destro colpisce il secondo legno in un minuto!

70′ Traversa di Agostinelli! Splendida punizione calciata dal centrocampista e pallone sul montante, poi Dutu di testa mette alto

69′ Fiorentina che continua a giocare, Agostinelli va via a sinistra e viene trattenuto da Zallu: c’è l’ammonizione per il difensore rossoblu

68′ GOOOLL!! C’è gloria anche per Bianco, che firma il 6-0! Cross di Montiel, Boccia allontana direttamente sui piedi del centrocampista che di esterno insacca da breve distanza!

66′ Primo cambio per Aquilani: esce Krastev ed entra Corradini

63′ GOOOLLLL!!!! Una perla vera di Montiel!! Lo spagnolo viene liberato in area da Bianco, rallenta e sembra perdere il tempo ma poi calcia morbidissimo col mancino, scavalcando Cabras: è 5-0!

61′ Bella giocata stavolta di Agostinelli che tocca bene al limite su Bianco: destro del centrocampista che finisce alto

59′ Azione prolungata viola con il cross di Gentile e Agostinelli che aggancia in area per poi girare male sul fondo col destro

53′ Cagliari che prova in qualche modo a lasciare una traccia sull’incontro ma il corner di Bruno Conti, nipote e figlio d’arte, si spegne direttamente sul fondo

48′ GOOOLLL!!! Arriva il gol dal dischetto di Fiorini, che spiazza il neo entrato Cabras. Partita chiusa, con i 4 gol di vantaggio e la superiorità numerica viola!

47′ Pasticcio clamoroso del portiere cagliaritano D’Aniello che rinvia sul proprio compagno Boccia, il pallone finisce a Bianco solo a porta vuota, con il numero uno che lo trattiene commettendo fallo da rigore. Arriva anche il rosso per il portiere!

46′ Inizia la ripresa al “Bozzi”, Fiorentina avanti di tre reti

Gran bella Fiorentina nella prima frazione di gioco al Bozzi contro il Cagliari. La squadra di Aquilani è avanti di 3 reti grazie al gol di Pierozzi e alla doppietta firmata da Spalluto. Un vantaggio che fa dormire sonni tranquilli ai giovani gigliati, che nella ripresa dovranno mantenere la barra dritta e gestire il risultato.

45′ Fine primo tempo.

41′ GOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Arriva la doppietta per Spalluto! Corner perfetto col mancino calciato da Montiel e Spalluto si libera di Cusumano e spedisce in rete con un preciso colpo di testa! 3-0 Viola!

35′ Da segnalare il grandissimo primo di tempo di Pierozzi. Il jolly viola sta arando la fascia sinistra e i difensori ospiti faticano moltissimo a contenerlo.

32′ Nonostante le due reti di vantaggio resta molto propositivo l’atteggiamento della Fiorentina di Aquilani. I giovani viola stanno disputando una bella partita fatta di fraseggi a tutto campo ed il Cagliari non riesce a trovare contromisure.

28′ MONTIEL! Gran tiro dello spagnolo che si coordina bene col mancino e spara in porta, palla che lambisce il palo alla sinistra del portiere del Cagliari.

26′ Fiorentina che attacca ancora con un pallone profondo a beneficio di Spalluto, ottima l’uscita di D’Aniello che si fionda sui piedi della punta viola e sventa la minaccia.

22′ SPALLUTO! Il centravanti della Fiorentina effettua ancora una pregevole giocata riuscendo a difendere palla e girarsi rapidamente andando al tiro, pallone non forte ma molto angolato che termina alla destra del portiere ospite che comunque sembrava controllare la situazione.

19′ CONTI! Si accentra dalla sinistra il centrocampista sardo e va al tiro col destro sul primo palo, sfera sul fondo.

18′ Buon lavoro di Agostinelli e punizione molto interessante guadagnata dall’ex Roma sul vertice sinistro dell’area cagliaritana. Il cross però è troppo sul portiere cagliaritano che può uscire e abbrancare in presa alta senza problemi.

14′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! SPALLUTO FIRMA IL BIS! Il centravanti pugliese viene lanciato a rete molto bene da Montiel e incrocia alla perfezione col destro rasoterra superando il portiere sardo D’Aniello. Raddoppio gigliato! E’ 2-0 al Bozzi!

10′ MASALA! Rischia in impostazione la difesa viola ed il Cagliari recupera palla molto alto, va al tiro l’attaccante Masala che da posizione piuttosto defilata spedisce sull’esterno della rete col destro.

9′ Momento positivo per i ragazzi di Aquilani che escono palla al piede dalla difesa molto bene, Montiel imbuca per Spalluto, pallone che giunge a Bianco che perde il tempo per il tiro. Difesa del Cagliari sotto pressione in questi minuti.

6′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINA! PIEROZZI! Ottima azione viola che si sviluppa dalla destra con Montiel che cambia gioco per il terzino di Rifredi, quest’ultimo dopo un uno-due con Bianco vince un contrasto e spara col mancino in diagonale sotto le gambe del portiere! 1-0 Fiorentina!

4′ CONTI! CAGLIARI AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Incredibile conclusione da metà campo di Conti che vede Luci fuori dai pali e cerca direttamente la porta, il portiere viola è scavalcato ma la palla esce fuori di un soffio alla destra della porta viola. Ospiti vicinissimi a sbloccare il risultato.

2′ Inizio aggressivo della Fiorentina che pressa alto e va al recupero del pallone, Pierozzi spinge sulla sinistra e crossa basso al centro, la difesa del Cagliari riesce però a liberare.

1′ Partiti! Forza Viola!

Tutto pronto per l’inizio di Fiorentina-Cagliari. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.