Grande rimonta della Fiorentina Primavera che supera il Genoa e avanza ai quarti in Coppa Italia. Spalluto sugli scudi

Al ‘Bozzi’ dalle 14:30 va in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia Primavera che vede in campo Fiorentina e Genoa. I viola dopo il successo contro il Cagliari dello scorso fine settimana proveranno a trovare conferme anche nella competizione che lo scorso anno ha visto campione proprio la squadra di Emiliano Bigica. Chi si aggiudicherà l’incotro affronterà il Milan ai quarti. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale e le parole dei protagonisti al termine del match!

Fiorentina; Chiorra, Pierozzi E., Dutu, Gelli, Simonti; Gorgos,Fiorini, Hanuljak; Fruk, Kukovec, Simic.

Genoa: Drago, Gasco, Ruggeri, Raggio, Turket, Dumbravanu, Besaggio, Eboua, Diakhaté, Zennaro, Buonavoglia.

Finisce qui! Grande rimonta della Primavera viola che rimonta il Genoa grazie a Niccolò Pierozzi e alla doppietta di Spalluto e avanza ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera. 3-1 il risultato finale e ora per i ragazzi viola c’è il Milan.

113′ GOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! SPALLUTO FA DOPPIETTA! Rapidissimo e fresco Koffi porta a spasso due difensori del Genoa, crossa al centro trovando Spalluto che controlla, si gira benissimo e spara all’angolino, palo-gol! 3-1.

108′ Mezza follia di Dutu che effettua un retropassaggio scellerato, e Chiorra per fortuna è attentissimo ad uscire e anticipare di un soffio Masini, spazzando appena in tempo in fallo laterale.

105′ Inizia il secondo tempo supplementare, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo supplementare. Grazie alla rete del subentrante Spalluto la Fiorentina effettua il sorpasso e dovrà ora resistere negli ultimi 15 minuti di gioco.

105′ NICCOLO’ PIEROZZI! Ad un passo dalla doppietta il centrocampista viola, che smarcato da Koffi conclude di prima intenzione con l’interno destro e la sfera esce di pochissimo alla sinistra di Drago.

100′ Tenta di riportarsi in avanti il Genoa, ma le iniziative degli ospiti sono ora molto meno precise a causa della stanchezza degli interpreti.

95′ Ci prova da fuori Verona Gromberg, tiro alto sopra la traversa della porta difesa da Chiorra.

95′ Ammonizione per Spalluto che si toglie la maglia nell’esultanza. Primo gol in Primavera per l’ex Lecce.

94′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! SPALLUTO! La ribalta la Fiorentina, che infila la difesa del Genoa. Fugge a destra Koffi che mette al centro per l’attaccante pugliese che anticipa Raggio e firma il sorpasso. 2-1!

93′ Prova a reagire il Genoa al gol subito allo scadere, gli ospiti creano subito una buona occasione ma la difesa viola chiude bene sull’inserimento di Raggio sul secondo palo e sventa la minaccia.

91′ Inizia il primo tempo supplementare. FORZA VIOLA!

Finisce qui. Si va ai tempi supplementari tra Fiorentina e Genoa dopo l’1-1 del Bozzi nei regolamentari. Alla rete di Buonavoglia per il Genoa ha risposto al 93esimo Niccolò Pierozzi.

90+3′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! NICCOLO’ PIEROZZI LA PAREGGIA! Ottima sponda di Spalluto per l’ingresso in area del fantasista ex Rifredi che spara un gran mancino in diagonale! 1-1!

90+2′ Provvidenziale uscita di Chiorra sul neo entrato Cenci. Il portiere viola mura il tentativo di pallonetto del giocatore belga tenendo accese le speranze della Fiorentina.

90′ 4 minuti di recupero.

90′ Cambio per il Genoa, esce Conti, entrato da pochissimo, e fa il suo ingresso in campo Cenci.

89′ Trattenuta di Ruggeri su Koffi che era partito in campo aperto, giallo inevitabile per il terzino ospite.

88′ Fallo di Fiorini che entra col piede a martello su Turket: ammonizione per il numero 5 gigliato.

86′ Stanno diventando una costante le sgroppate di Edoardo Pierozzi sulla destra, un traversone basso del terzino viola viene deviato malamente da Turket chiamando ancora ad un ottimo intervento il portiere genoano Drago.

80′ E. PIEROZZI! Bell’azione personale del terzino cresciuto nel Rifredi, che scambia col gemello Niccolò e prova il tiro a giro dai 18 metri, bella risposta in angolo del portiere Drago.

79′ Ultimo cambio per la Fiorentina: entra Milani ed esce Simic.

77′ Altre sostituzioni per il Genoa: escono Zennaro e Diakhatè, dentro Verona Gromberg e Conti.

76′ Si incarica della battuta a Simic che si rende protagonista di una vera e propria telefonata a Drago: tiro debolissimo e centrale parato in scioltezza dal portiere del Grifone.

75′ Fallo di Moro su Niccolò Pierozzi e punizione molto pericolosa dal limite dell’area in zona centrale per la Fiorentina.

71′ Netta trattenuta di Bianco su Eboua, giallo per il centrocampista viola.

69′ Cambi anche per il Genoa: esce Besaggio ed entra Masini, fuori anche Buonavoglia e dentro Moro.

68′ SIMIC! Vicinissima al pari la Fiorentina con l’esterno mancino che riesce a liberarsi al tiro dal limite dell’area, ma trova una grande parata del portiere Drago.

68′ Sempre insidiose le iniziative di Buonavoglia, il migliore dei suoi. Stavolta il suo cross viene abbrancato in uscita bassa da un tempestivo Chiorra.

63′ Ancora cambi per Bigica: escono Gorgos, Kukovec e Fruk, entrano Bianco, Koffi e Niccolò Pierozzi. Resta una sola sostituzione ora alla Fiorentina.

61′ BUONAVOGLIA! Il Genoa attacca ancora col mancino numero 11 che viene liberato da una bella sponda di Zennaro, si libera al tiro e chiama all’intervento Chiorra, che respinge la conclusione potente ma centrale.

57′ Primo cambio per Bigica: Hanuljak viene sostituito da Spalluto. Mossa senza dubbio offensiva del mister viola.

52′ GORGOS! Lasciato completamente solo sul corner di Simic il mediano svedese che stacca sul secondo palo ma spedisce fuori alla destra di Drago.

51′ Sicuramente uno dei più attivi lo sloveno Renato Simic, che mette ancora in difficoltà la difesa ospite guadagnando un angolo.

48′ Iniziativa pregevole di Fiorini che se ne va palla al piede sull’esterno e poi dialoga con Simonti e calcia in porta col sinistro, tiro troppo debole per poter sorprendere il portiere, che blocca a terra.

47′ SIMIC! Spinge lo sloveno che accelera e si accentra sul suo mancino, tiro ad incrociare sul primo palo che lascia immobile il portiere Drago, sfera fuori di pochissimo.

46′ Inizia il secondo tempo! FORZA VIOLA!

Finisce qui la prima frazione di gioco. Partita equilibrata tra la Fiorentina Primavera ed il Genoa. Ospiti avanti 1-0 grazie alla rete di Buonavoglia, servito da Eboua in campo aperto e lesto a battere Chiorra. L’esterno del Genoa sembrava però in posizione di fuorigioco. Nella ripresa i ragazzi di Bigica dovranno cercare di rimettersi in carreggiata trovando il pari.

45′ Stop e tiro di Dutu dai 20 metri, il tiro è potente ma si perde alto sopra la traversa e la traiettoria è controllata senza problemi da Drago.

45′ 1 minuto di recupero.

43′ Trama molto interessante e insidiosa del Genoa che libera Zennaro ma sale bene la difesa viola e l’azione del Grifone sfuma per fuorigioco.

39′ Avanza palla al piede lo svedese Gorgos e tenta la conclusione da una trentina di metri, botta potente ma imprecisa e nessun pericolo per l’estremo difensore ospite.

37′ Serie di duri interventi dei calciatori genoani e stavolta arriva un cartellino giallo: lo rimedia Diakhatè che stende Edoardo Pierozzi.

35′ Buonavoglia ancora molto frizzante e pericoloso, l’esterno del Genoa salta facilmente i difensori gigliati trovando la decisiva opposizione di Dutu in corner.

27′ FRUK! Va nuovamente al tiro l’ex Mouscron, che penetra bene in area e prova ad incrociare il mancino, trovando l’attenta respinta di Drago con i piedi.

26′ PIEROZZI! Ottima azione palla a terra della Fiorentina che coinvolge prima Fiorini e poi Simic e Pierozzi, che liberato a destra dallo sloveno va al tiro da posizione defilata e trova la deviazione in corner di Raggio.

22′ Ha preso coraggio ora il Genoa, grazie alla rete segnata. I giovani della squadra ligure attaccano con convinzione. Si libera in area Zennaro e da ottima posizione va al tiro col mancino, pallone colpito male e sfera che termina alta sopra la traversa.

17′ Dai replay la posizione del calciatore genoano sembrava essere di leggero fuorigioco, ma non è arrivata alcuna segnalazione del guardialinee, e così il Genoa è ora avanti al Bozzi.

16′ GOL DEL GENOA! Va in rete Buonavoglia, smarcato da Eboua. Il numero 11 del Grifone sfrutta la lettura sbagliata della difesa viola e supera con un perfetto tocco sotto Chiorra in uscita. 0-1.

11′ Inizio di gara molto vibrante e combattuto, squadre che si affrontano a viso aperto, con qualche errore di troppo in impostazione.

6′ FRUK! Il croato viene innescato e va al tiro col destro, tiro di poco fuori alla destra di Drago.

3′ Pericoloso il Genoa sugli sviluppi di un corner, chiude bene tutto Chiorra abbrancando in presa.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!