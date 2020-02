Primavera, Fiorentina-Juventus: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Semifinali di Coppa Italia Primavera, il primo atto, la Fiorentina di Emiliano Bigica se lo giocherà tra le mura del Franchi. Dopo la vittoria contro l’Atalanta i bianconeri vogliono continuare la propria corsa su tutti i fronti. L’ultima Fiorentina Juventus Primavera si è giocata neanche 20 giorni fa: nella 15^ giornata del campionato 1 i giovani bianconeri si sono presi una vittoria per 2-1 (in casa) grazie ai gol di Pablo Moreno e Filippo Ranocchia, mentre l’ultimo successo interno dei viola risale proprio alla Coppa Italia, nell’ultima edizione, quando le due squadre si erano incrociate ai quarti e ne era scaturito un favoloso 4-3. Appuntamento alle 17, con Fiorentinanews.com che come di consueto, vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine del match!