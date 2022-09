Primavera, Fiorentina-Milan 0-0: Fine primo tempo al Torrini. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Milan 0-0

FIORENTINA (1-4-3-3): Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Falconi, Amatucci, Nardi; Capasso, Toci (C), Distefano.

A disposizione: Bertini, Tognetti, Biagetti, Romani, Sene, Vitolo, Denes, Presta, Gori, Bigozzi, Vigiani, Padilla, Ievoli, Atzeni. Allenatore: Alberto Aquilani.

Fine primo tempo al Torrini. Una prima frazione equilibrata che termina a reti bianche

45′ 2 minuti di recupero

45′ OMOREGBE! Lancio lungo a cercare il calciatore milanista che brucia Krastev, bravo comunque il bulgaro a rallentare il giocatore ospite che tira col sinistro trovando la pronta risposta coi piedi di Martinelli, che ci mette fisico e sostanza senza guardare l’estetica

42′ Rischia tantissimo Coubis sulla pressione di Toci, ma riesce poi a rimediare chiudendo con forza fisica la punta viola che si sarebbe involata verso la porta di Nava

39′ Proteste della squadra del Milan che reclamava un tocco di mano di un calciatore viola in area in seguito ad un piazzato dalla destra guadagnato da Gala. L’arbitro fa cenno di proseguire e che il tocco è avvenuto col petto

37′ Interviene in modo energico ed in ritardo Lucchesi su El Hilali: giallo per il difensore mancino della Fiorentina

35′ AMATUCCI! Bell’imbucata di Nardi per Amatucci, sortita offensiva del numero 8 che vince il duello con Gala, salta secco Coubis ma il giocatore del Milan è bravissimo a rientrare e immolarsi sul tiro del calciatore aretino

33′ Tanti i palloni recuperati da Amatucci, vero e proprio tuttofare del centrocampo viola nonché catalizzatore e gestore del gioco viola. La Fiorentina sta mancando però in fase di rifinitura, ed in modo netto per il momento

30′ Serrato duello tra il capitano viola Toci e il milanista Coubis. Il difensore ospite sta concedendo veramente poco alla punta albanese della Fiorentina, che sta lottando ma con poco successo

27′ Quando accelera Kayodè mette sempre in seria difficoltà i dirimpettai, stavolta però il terzino di origine africana sbaglia il suggerimento in avanti permettendo la chiusura di Zeroli

25′ EL HILALI! Dialogo preciso tra Omoregbe ed El Hilali che attacca bene a destra, il 10 ospite sfida Lucchesi e si ritaglia uno spazio per andare in porta col mancino: Martinelli para in corner un tiro forte ma piuttosto centrale

23′ Gioco che si ferma al Torrini per il cooling break. Anche oggi grande caldo nel fiorentino, l’arbitro permette così ai giovani giocatori di riprendere un attimo fiato, bere e quindi ripartire

21′ Buonissimo l’impatto di Nardi, utile sia in fase di pressing e recupero che di gestione del pallone. Stavolta Nardi allarga benissimo per Distefano che innesca Favasuli, il numero 22 non riesce ad entrare in area per via della chiusura di Bakoune

18′ KAYODE! Stop fantastico di Capasso su perfetto lancio di Lucchesi, l’ala fa secco Bozzolan ma poi si allunga troppo il pallone venendo frenato dal portiere milanista in uscita, sfera che giunge tra i piedi di Kayode che però ciabatta la conclusione a porta semi sguarnita: pallone fuori!

17′ Ammonizione per Zeroli che trattiene Distefano, liberatosi nettamente di due uomini di fila

15′ Palleggia con ordine la Fiorentina che riesce talvolta anche ad andare in verticale. Sta mancando però la capacità degli esterni Distefano e Capasso di incidere palla al piede, fa buona guardia la difesa del Milan

13′ Rimedia un colpo fortuito al viso Bakoune e riceve ora le cure del proprio staff. Il difensore lombardo può proseguire quindi senza problemi

12′ Buona pressione viola e pallone recuperato alto. Kayode tenta di sorprendere la difesa del Milan con una rimessa profonda ma non è preciso, Bozzolan recupera e fa ripartire i rossoneri

9′ Le squadre si studiano, ciascuna senza concedere granchè all’impostazione avversaria almeno dopo la trequarti offensiva. I due registi Eletu ed Amatucci provano a ritagliarsi spazio in tra linee molto intricate

7′ Perde palla in uscita la Fiorentina che poi rischia di farsi infilare dalla velocità di Bozzolan, chiusura stupenda di Capasso che compie un intervento decisivo rifugiandosi in corner

5′ In mezzo al campo prima da titolare per Nardi in una mediana giovanissima con Amatucci e Falconi. E’ arrivato in chiusura di mercato anche il 2004 Berti, dal Cesena, ma oggi il giocatore non è inevitabilmente a disposizione di Aquilani

3′ Sfida iniziata a ritmo vertiginoso. Il Milan prima guadagna un corner quindi deve guardarsi dalla ripartenza viola guidata da Distefano, Amatucci e Favasuli: il difensore gigliato viene però chiuso dalla difesa ospite

2′ Al Torrini, nuova casa della Fiorentina, si ritrovano sulle panchine due ex compagni di squadra come Aquilani e Abate

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Atto quarto per la Fiorentina Primavera in campionato. I ragazzi di mister Aquilani hanno cominciato la stagione con sette punti raccolti in tre gare e ottime prestazioni. Oggi al “Torrini” arriva il Milan, che viene dai primi tre punti stagionali ottenuti contro il Cesena. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, tenendovi aggiornati su tutte le emozioni del match. Si inizia alle ore 17.