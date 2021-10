Primavera, Fiorentina-Pescara 1-0: Agostinelli vicino al raddoppio! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Pescara 1-0 (35′ Autogol Palmentieri)

61′ Secondo giallo per il Pescara, è ammonito Scipione per fallo sul terzino viola Gentile.

58′ Subisce un colpo Bianco che sembra però poter restare in campo.

54′ Doppio cambio per il Pescara: entrano Patanè e Caliò, fuori Galfano e Salvatore.

52′ AGOSTINELLI! Schema da piazzato della Fiorentina, Agostinelli liberato da ottima posizione ma la difesa ospite mette in corner.

50′ Conclusione potente di Salvatore da fuori area, sfera alta e nessun problema per Andonov.

49′ EGHAREVBA! Sugli sviluppi del corner stacca di testa Egharevba sull’invito di Frison mettendo alto sopra la traversa. Buon avvio di ripresa della compagine di Aquilani.

47′ AGOSTINELLI! Ancora vicino al gol l’ex Roma, con un tiro di destro deviato in corner che esce fuori di poco.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Dopo una prima frazione di gioco non brillante, la Fiorentina conduce 1-0 sul Pescara al Bozzi grazie all’autorete del difensore abruzzese Palmentieri. Nella ripresa i viola dovranno assolutamente gestire il vantaggio ed affondare per mettere al sicuro 3 punti importantissimi per classifica e morale.

45′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro Grasso.

40′ Conclusione da fuori di Blanuta su sponda di Kuqi, Andonov para senza problemi.

35′ GOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Autogol di Palmentieri. Fiorentina che passa avanti al Bozzi, Palmentieri anticipa Toci sul cross dalla destra di Egharevba e trafigge la propria porta! 1-0!

34′ Gentile si fa soffiare palla da Galfano, ma il calciatore ospite per fortuna della Fiorentina non riesce a far male alla difesa viola e l’azione si perde in un nulla di fatto.

27′ Grande pressione del Pescara sulla Fiorentina, i giovani viola non riescono a trovare gli spazi per infilare la difesa avversaria.

24′ Punizione dal limite dell’area per il Pescara: mancino di Galfano che si infrange sulla barriera.

22′ AGOSTINELLI! Finalmente il primo squillo gigliato, grazie al centrocampista pugliese: tiro a giro dal limite dell’area che esce di poco.

18′ La Fiorentina sbaglia spesso i tempi dell’azione e gli avanti viola finiscono spesso in fuorigioco. Entrambe le squadre non riescono a creare occasioni da gol degne di nota finora.

14′ Primo giallo della gara, ammonito il pescarese Kuqi che stende Kayode.

12′ Il Pescara attacca in contropiede ma Kayode chiude ancora l’iniziativa ospite fermando Blanuta.

9′ Sugli spalti del Bozzi presenti il dg viola Joe Barone ed anche il tecnico della prima squadra Vincenzo Italiano.

7′ Ripartenza veloce del Pescara, ottima la chiusura di Kayode che anticipa Galfano e sventa l’azione del Pescara.

5′ Inizio equilibrato al Bozzi, la Fiorentina prova a pungere ma il Pescara si copre bene.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Andonov; Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode; Bianco, Corradini (C); Agostinelli, Egharevba, Distefano; Toci.

A disp.: Bertini, Larsen, Ghilardi, Capasso, Petronelli, Sacchini, Gori, David, Amatucci, Koffi, Rocchetti, Krastev. Allenatore: Alberto Aquilani.

Due vittorie di fila e ora l’occasione per fare tris e scalare ulteriormente la classifica: match molto importante quello del pomeriggio per la Fiorentina Primavera, che riceve al ‘Bozzi’ il Pescara, staccato appena di 3 punti. Nuovo test per gli uomini di Aquilani a partire dalle ore 15, su Fiorentinanews.com la consueta diretta testuale dell’incontro.