Alle 15 Fiorentina e Napoli scenderanno in campo per la 22esima giornata del campionato di Primavera 1 (QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA). Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA: Brancolini, Pierozzi E., Simonti, Dutu, Dalle Mura, Beloko, Fiorini, Bianco, Duncan, Pierozzi N., Spalluto.

NAPOLI: Idasiak, Zanoli, Zanon, Ceparano, Manzi, D’onofrio, Marrazzo, Sami, Dianni, Labriola, Sgarbi.