Primavera, Roma-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA (1-3-5-2): Brancolini, Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Neri, Corradini, Bianco, Milani; Spalluto, Distefano.

A disp.: Ricco, Luci, Gabrieli, Gentile, Ghilardi, Krastev, Amatucci, Falconi, Toci, Gori, Sene,Favasuli.

All.: A. Aquilani.

Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo a Roma, quasi tutto pronto per l’inizio della partita.

Dopo due vittorie roboanti e raggiunta quasi la metà della classifica, per la Fiorentina Primavera è tempo di confrontarsi anche con il vertice del campionato, con l’appuntamento odierno sul campo della Roma, a Trigoria. Una gara complicata dal fatto che ad Aquilani mancheranno ancora elementi nel reparto offensivo, Munteanu in particolare: fischio d’inizio alle 16 (dopo il ritardo causa tamponi) e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.