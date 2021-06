La Fiorentina Primavera sbanca Sassuolo grazie a Pierozzi e Munteanu. Chiusura in bellezza per mister Aquilani

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (21′ Pierozzi, 43′ Samele, 68′ Munteanu)

FIORENTINA (1-4-3-3): Dainelli; Gentile (81′ Tirelli), Dutu, Fiorini, Pierozzi; Amatucci (46′ Bianco), Krastev (66′ Agostinelli), Corradini (75′ Gabrieli); Milani (46′ Giordani), Spalluto, Munteanu.

A disp: Ricco, Gabrieli, Giordani, Saggioro, Favasuli, Bianco, Tirelli, Agostinelli, Sene, Fogli, Toci.

All. Alberto Aquilani.

Finisce qui! Finisce con una vittoria e la dodicesima posizione finale la stagione della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. Termina 2-1 al Ricci, Pierozzi e Munteanu regalano i 3 punti alla compagine viola, che chiude con la vittoria della Coppa Italia e giocherà la Supercoppa Italiana.

90+3′ Karamoko entra in area e prova a trovare il secondo palo col destro, tiro deviato in corner.

90′ 3 minuti di recupero.

89′ MUNTEANU! Ripartenza viola col Sassuolo tutto avanti ma il romeno spedisce alto il destro a giro da centroarea, fallendo il colpo del KO.

88′ Molto bravo Tirelli che sprinta a destra sfruttando la sua freschezza e poi guadagna un angolo preziosissimo.

84′ Continua ad attaccare a testa bassa il Sassuolo di Bigica, ma la Fiorentina non molla, cercando di pungere in ripartenza.

81′ Cambio per Aquilani: entra Tirelli, esce Gentile.

79′ Doppio cambio Sassuolo: entrano Mitrov e Mattioli, fuori Samele e il capitano Artioli.

77′ Va in gol Ripamonti, ma la rete non è valida per un fallo commesso dall’attacco del Sassuolo. Resiste il vantaggio viola.

75′ Esce Corradini, entra Gabrieli per la Fiorentina.

74′ Conclusione alta di Corradini, che spara col mancino di prima dopo la sponda di Dutu sul corner di Fiorini. Impatto non facile ed il centrocampista umbro non trova infatti la porta.

71′ Il gioco riprende dopo il cooling break, il cui arrivo porta bene alla Fiorentina oggi.

68′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! MUNTEANU! Decimo gol stagionale in campionato per il romeno, che mette in rete col mancino da distanza ravvicinata sull’assist di Spalluto, favorito da un buco difensivo del Sassuolo. 1-2.

67′ Cambio Sassuolo: esce Marginean, entra Cannavaro, figlio di Paolo e nipote del Campione del Mondo e Pallone d’Oro Fabio.

66′ Dentro Agostinelli, fuori Krastev. Terzo cambio per la Fiorentina.

65′ KARAMOKO! Colpo di testa da due passi del francese sugli sviluppi di un corner, palla alta. Grande chance fallita dalla punta emiliana.

64′ Secondo tempo di netta marca Sassuolo. La Fiorentina non riesce ad uscire e sta soffrendo molto le avanzate dei neroverdi.

61′ RIPAMONTI! Palo pieno colpito di testa dal neo entrato, inseritosi bene sul secondo palo su un cross dalla destra, Sassuolo ad un soffio dal 2-1.

60′ Giallo per Krastev che entra duro a centrocampo.

59′ SACCANI! Dribbling secco ad entrare in area dell’esterno emiliano e botta di destro, Dainelli respinge il tiro potente del numero 2 di casa.

57′ Fallo tattico di Giordani che trattiene in modo vistoso Karamoko ripartito in contropiede. Ammonizione inevitabile per il difensore della Fiorentina.

55′ Splendida palla di Munteanu che legge bene il taglio di Pierozzi scattato a sinistra, traversone radente del numero 3 gigliato ma Spalluto in area viene anticipato dai difensori di casa.

53′ Fallo netto su Corradini in campo aperto, rischia l’ammonizione Saccani ma il direttore di gara lo grazia.

51′ Si fa male Mercati, dentro Aucelli per il Sassuolo.

49′ SAMELE! Botta mancina del numero 9 di casa dal limite dell’area, grande intervento di Dainelli che vola alla propria destra e para.

46′ Subito due cambi per Aquilani. Entrano Bianco e Giordani e fuori Amatucci e Milani. Per il Sassuolo dentro Ripamonti e fuori Micheal.

46′ Inizia la ripresa a Sassuolo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo al Ricci. Alla rete di Pierozzi per la Fiorentina ha risposto Samele per i padroni di casa.

45′ 2 minuti di recupero.

45′ Fallo tattico di Marginean su Munteanu, giallo per il capitano del Sassuolo.

43′ GOL DEL SASSUOLO. Samele pareggia i conti sfruttando un’indecisione della difesa viola. Karamoko viene lasciato solo e libero di calciare da pochi passi, mura Dainelli ma sulla ribattuta Samele ha vita facile e realizza di tap-in: 1-1.

41′ Spunto di Mercati che si accentra rapidamente da sinistra ed esplode il destro: pallone in orbita, nessun grattacapo per Dainelli.

38′ Rischia la Fiorentina, con Samele che controlla in area e scarica per Marginean, il romeno entra in area e viene chiuso in modo robusto ma corretto da Pierozzi.

35′ Ancora Spalluto a rendersi pericoloso, sul cross di Gentile. La punta viola però non riesce a mettere la giusta forza sul pallone, e Zacchi para facilmente.

31′ Si scontrano Artioli e l’olandese Flamingo, il secondo ha la peggio ma riesce poi a riprendere il gioco.

28′ SPALLUTO! Conclusione fuori di poco col sinistro del 9 pugliese, che dopo un buon tocco di Munteanu prova a sorprendere Zacchi dal limite dell’area, senza riuscirci per questione di pochi centimetri.

27′ Opportunità interessante per la Fiorentina in contropiede, i viola ripartono veloci ma Krastev sbaglia malamente l’apertura per l’accorrente Amatucci, permettendo al colombiano Paz di spazzare.

26′ Calcia Artioli, colpisce di testa Marginean e mette il pallone sulla parte alta della rete.

24′ Si riprende dopo un paio di minuti di cooling break. Dutu commette fallo su Saccani, che rimane a terra infortunato, perdendo sangue dal naso, e riceve ora le cure dello staff sanitario.

21′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! PIEROZZI! Stupendo dialogo tra l’ex Rifredi e Munteanu, destro da pochi passi del numero 3 viola che batte Zacchi, 0-1 al Ricci!

21′ Sta carburando la Fiorentina negli ultimi minuti. Ancora Gentile protagonista, dopo un buon lavoro palla a terra del centrocampo viola. Il terzino fa partire un cross a rientrare insidioso col sinistro, palla che si perde sul fondo.

18′ GENTILE! Bellissima azione viola, con Pierozzi, poi Munteanu ed infine Gentile, su cui arriva il traversone basso del romeno, mancino di prima dell’esterno ex Benevento ed ottima respinta del portiere neroverde Zacchi. Pericolosa la squadra di Aquilani.

16′ Va in gol il Sassuolo grazie a Karamoko, che servito da Saccani calcia con l’interno destro cercando il secondo palo. Papera clamorosa di Dainelli che si fa passare sotto il corpo il pallone sul tiro debole del francese, ma per fortuna la rete è annullata per il fuorigioco dell’ala emiliana.

13′ Bel filtrante di Amatucci a far scattare Pierozzi, il terzino viola viene fermato in corner. Dalla bandierina va Corradini, stacca Dutu ma impatta male e fuori tempo, pallone altissimo.

9′ Contrasto tutto romeno tra il colosso del Sassuolo Marginean ed il viola Munteanu. Bella botta per la punta della Fiorentina, che fortunatamente però non ha problemi a riprendere il gioco.

8′ Ha cominciato meglio il Sassuolo dell’ex mister viola Bigica. Saccani entra in area e mette in mezzo un cross basso pericoloso, chiude in spaccata Fiorini.

5′ SAMELE! Occasionissima per i neroverdi, col tiro del numero 9 da ottima posizione dopo l’assist di Karamoko, pallone respinto da Dutu in modo provvidenziale. Sfera che giunge quindi a Micheal che conclude a rete, para senza problemi Dainelli.

3′ Sbaglia il rinvio Dainelli, intercetta Karamoko che crossa al centro e guadagna un corner. Sugli sviluppi del piazzato colpisce di testa Samele, ma la difesa viola allontana la minaccia.

1′ Lancio lungo a cercare il velocissimo francese Karamoko, palla intercettata dalla pronta uscita dell’esordiente portiere gigliato Dainelli, ex Cattolica Virtus.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Sassuolo e Fiorentina stanno facendo il loro ingresso in campo. Già posizionati calciatori in panchina e staff. A breve il fischio d’inizio al Ricci.

Siamo giunti all’ultimo atto del campionato di Primavera 1, almeno per la Fiorentina. Con la salvezza matematica già in tasca i ragazzi di Alberto Aquilani affronteranno l’ultima partita della stagione fuori casa contro il Sassuolo, fischio d’inizio alle ore 15.00. Anche i neroverdi arrivano senza obiettivi alla partita, ormai fuori dalla lotta per i playoff. Come al solito Fiorentinanews.com vi offre la diretta testuale della partita.