Primavera, Sassuolo-Fiorentina 1-0 Bruno sblocca il risultato. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Giornata impegnativa anche sul fronte Primavera per la Fiorentina, chiamata a dare continuità all’ottimo bottino messo insieme nelle prime 4 giornate: 3 vittorie e 1 pareggio. Per la squadra di Aquilani c’è oggi l’impegno sul campo del Sassuolo, con fischio d’inizio alle ore 13 e l’occasione di salire in vetta alla classifica. Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Martinelli; Kayode, Lucchesi, Biagetti, Favasuli; Nardi, Amatucci, Falconi; Capasso, Toci, Distefano.

45’+2 Si chiude il primo tempo, una Fiorentina che ha tenuto molto il pallone senza però mai tirare o rendersi pericolosa. Sassuolo avanti nel punteggio

45′ Ci prova D’Andrea da fuori area e il pallone radente sibila non lontano dal palo di Martinelli

40′ Chance in ripartenza per Capasso che però poi rallenta per assenza di compagni e l’occasione sfuma

37′ Cross pericoloso di Kayode su cui si avventa Toci che però arriva in ritardo. Fiorentina che prova a reagire allo svantaggio

34′ Gol del Sassuolo! Kevin Bruno viene servito in area, trova spazio e col sinistro schianta il pallone sotto la traversa e alle spalle di Martinelli.

32′ Ancora una palla in profondità per Toci che la tocca dietro per Distefano ma il numero 11 ci mette troppo a calciare dal limite e viene respinto

26′ Riparte il gioco, Fiorentina che prova a scardinare la difesa del Sassuolo ma padroni di casa più pericolosi fin qui

23′ Cooling break per le due squadre

21′ Rischia il pasticcio Martinelli! Su un tocco all’indietro di Lucchesi, il portiere viola si fa passare il pallone sotto al piede ma riesce poi a recuperarlo appena prima della linea di porta

15′ Che occasione per il Sassuolo! Pieragnolo penetra a sinistra a centro area per l’accorrente Bruno che tutto solo spara fuori da pochi metri. Che brividi per la Fiorentina!

12′ Corner lungo su cui arriva Lucchesi che però di testa riesce solo a sfiorare, pallone che esce sul fondo

11′ Bel lancio per Toci che amministra il pallone, poi prova a penetrare in area con un uno-due e viene chiuso in angolo

3′ La Fiorentina fa la partita facendo girare il pallone e cercando di aggirare la difesa neroverde

1′ Inizia la gara, con la Fiorentina che batte il calcio d’inizio