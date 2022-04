In campo la Fiorentina di Italiano alle 16:30, ma anche la Primavera di Alberto Aquilani. I giovani viola, saranno di scena a Torino contro i granata, distanziati di soli cinque punti in classifica. Sarà un match tutto da vivere, e come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale e le parole dei protagonisti al termine del match!