Prime prove di partita vera per Italiano: nessun cambio all’intervallo dell’amichevole contro il Trento

MOENA – E’ iniziato da pochi minuti il secondo tempo di Fiorentina–Trento. A differenza delle scorse partite, Vincenzo Italiano ha deciso di mantenere invariata la formazione.

Spazio dunque, almeno in partenza, agli stessi undici che hanno giocato il primo tempo. Un modus operandi utile ai giocatori per cominciare a mettere nelle gambe maggiore minutaggio, ed è facile immaginare che anche domani contro la Triestina vedremo la stessa cosa con coloro che oggi non sono partiti titolari.