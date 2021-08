Primi impegni stagionali anche per la Fiorentina Primavera: un’amichevole e il torneo “Città di Vignola”

Nei prossimi giorni anche la Fiorentina Primavera affronterà i primi impegni della nuova stagione in vista dell’esordio in campionato contro la Juventus fissato per il 28 agosto. Mercoledì 11 agosto la squadra di Alberto Aquilani esordierà nel torneo “Città di Vignola” contro la Reggiana. Cambiato dunque il programma iniziale che prevedeva l’esordio dei viola domani contro il Bologna. Giovedì 12 agosto invece dovrebbe essere confermata l’amichevole contro il Prato.