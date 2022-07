Primo giorno di scuola e quest’anno sarà una Moena dai volti nuovi: una novità enorme per la Fiorentina

Non solo il mercato delle occasioni o quello della disperazioni degli ultimi giorni ma anche le operazioni fatte per tempo e prima di inizio ritiro: la Fiorentina di questa estate sembra volersi distaccare dal trend delle ultime stagioni, con la specialità targata Pradè e Barone, quella dei guizzi di fine agosto. Quello di oggi è un po’ il primo giorno di scuola per i calciatori della rosa viola che si ritroveranno per i primi tamponi e visite mediche di rito, in attesa di ripartire ufficialmente da Moena il prossimo 10 luglio.

E tra coloro che saliranno in pullman verso la Val di Fassa ci saranno anche dei volti nuovi, è questa appunto la grande novità rispetto alle scorse estati: ci sarà di sicuro Mandragora, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale dopo l’indizio social. Quasi certa anche la presenza di Gollini, nuovo numero 1 tra i pali e le intenzioni del club viola sarebbero quelle di aggiungere da subito anche Dodo e Jovic, accordi definitivi permettendo. Ci sarà da capire poi come li plasmerà Italiano ma intanto poterli allenare già da inizio luglio è una gran cosa.