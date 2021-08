Problemi durante Fiorentina-Espanyol, arriva la replica di Tim: “Inconvenienti tecnici dipesi da fattori esterni a noi”

Sabato scorso, per la prima volta, una partita della Fiorentina è stata trasmessa da TimVision, piattaforma streaming che sta puntando sempre di più sul calcio.

Una diretta che però ha avuto qualche problema come abbiamo fatto notare il giorno dopo la gara con l’Espanyol. Peccati di gioventù, potremmo definirli, anche perché non è certo facile produrre e trasmettere un evento, fino a quando la macchina non è totalmente rodata.

Ebbene, relativamente a questi problemi arriva la replica da parte di Tim: “In merito al disservizio che si è verificato durante la partita Fiorentina Vs Espanyol, TIM precisa che si è trattato di un inconveniente tecnico nella trasmissione della telecronaca che è dipeso da fattori esterni a TimVision. A qualche minuto dall’inizio della partita l’audio è stato ripristinato correttamente”.