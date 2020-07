Problemi in casa Roma: Fonseca perde un difensore prima della rifinitura

Arrivano novità dalla rifinitura di quest’oggi della Roma di Paulo Fonseca che, a poco piu di 24 ore dalla sfida contro la Fiorentina, dovrà fare a meno di una pedina difensiva. Secondo quando riportato pochi minuti fa da SkySport il brasiliano Roger Ibanez non sarà disponibile per la partita di domani sera.

il difensore classe ’98 non ha partecipato alla seduta di rifinitura di quest’oggi e non sarà presente nella lista dei convocati. Ibanez, uscito anzitempo dalla sfida di una settimana fa contro l’Inter per un problema all’adduttore, nonostante le cure del caso non ha smaltito a pieno l’infortunio e tornerà disponibile per la sfida di mercoledì contro il Torino.